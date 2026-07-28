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28.07.2026 06:01:20
He Served China’s Police State of Xinjiang. He Says It Imprisoned Him, Too.
After nearly 10 years carrying out Chinese government repression in Xinjiang, a former police officer is now seeking asylum in Germany.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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