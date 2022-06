Head Internal Auditor 100 % (m/w) (Altdorf, CH)

Dätwyler fokussiert auf hochwertige, systemkritische Elastomerkomponenten und verfügt über führende Positionen in attraktiven globalen Märkten wie Healthcare, Mobility, Connectivity, General Industry und Food & Beverage. Mit über 25 operativen Gesellschaften, Verkäufen in über 100 Ländern und mehr als 8‘000 Mitarbeitenden erwirtschaftet Dätwyler mit Hauptsitz in der Schweiz einen Jahresumsatz von mehr als CHF 1‘000 Mio. Für den Standort in Altdorf / Kanton Uri suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/nHead Internal Auditor 100 % (m/w)In dieser Funktion leiten Sie den Bereich der internen Revision der Dätwyler Gruppe und unterstützen das oberste Führungsgremium bei der Wahrnehmung von Überwachungs- und Kontrollaufgaben. Dabei übernehmen Sie unter anderem die folgenden Aufgaben: Führung und Anleitung der Mitarbeiter und/oder externen Dienstleistern in der internen RevisionPlanung und Durchführung von umfassenden Prozess-, Finanz- und Compliance Audits in den KonzerngesellschaftenSchriftliche und mündliche Berichterstattung über die Ergebnisse der Prüfungen an das Audit CommitteeÜberprüfen des Einhaltens der IKS-Vorgaben sowie Mithilfe bei der Sicherstellung der Corporate Governance in den KonzerngesellschaftenUnterstützung der Konzerngesellschaften bei der Prozessoptimierung Systematische Überwachung der Umsetzung gemachter Empfehlungen der internen und der externen RevisionDurchführung von Sonderprüfungen und ad hoc-Einsätzen im Auftrag des Audit Commitee’s und der KonzernleitungOrganisatorische Leitung des Risikomanagement ProzessesZusammenarbeit mit der externen Revision im Rahmen von Interims- und JahresabschlussprüfungenWir suchen eine Persönlichkeit mit folgendem Profil:Abschluss als dipl. WirtschaftsprüferIn oder gleichwertiger AbschlussSehr gute Deutsch und Englisch KenntnisseAnalytische, systematische, lösungsorientierte ArbeitsweiseSelbstständige(r), flexible(r), kommunikative(r) und belastbare(r) TeamplayerIn, die/der auch in hektischen Phasen die Übersicht behält Freude an einer extensiven Reisetätigkeit Wir bieten ein vielfältiges und globales ArbeitsumfeldAls global operierendes Unternehmen bietet Dätwyler ein breites Spektrum an Berufsbildern und Karrierechancen. Bei Dätwyler versetzen wir unsere Mitarbeitenden in die Lage, ihre Talente in einen globalen Kontext zu bringen und im Laufe der Zeit weiter zu entwickeln. Dabei begegnen wir uns mit Vertrauen, Rücksichtnahme und Wertschätzung. Für Fragen steht Ihnen Frau Alice Eller, Tel. +41 41 875 19 45, Email: alice.eller@datwyler.com, zur Verfügung. Sind Sie interessiert, sich dieser spannenden Herausforderung zu stellen? Dann freuen wir uns auf Ihre online Bewerbung unter: careers.datwyler.com. Bitte beachten Sie, dass ausschliesslich direkte Bewerbungen berücksichtigt werden.