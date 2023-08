Head Of Finance (Alken, BE)

In miljarden injectiespuiten en in elke tweede auto wereldwijd leveren de componenten van Datwyler een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van patiënten en chauffeurs. Ons hightechbedrijf richt zich op hoogwaardige, systeemkritische elastomeercomponenten en neemt een leidende positie in op aantrekkelijke wereldmarkten zoals gezondheidszorg, mobiliteit, connectiviteit, algemene industrie en food & beverage. Met meer dan 25 productievestigingen op vier continenten, verkoop in meer dan 100 landen en meer dan 8.000 medewerkers realiseert het bedrijf, met hoofdkantoor in Zwitserland, een jaaromzet van meer dan CHF 1.000 miljoen.Onze medewerkers zijn het hart van Datwyler. We behandelen elkaar met respect, vertrouwen en waardering. We hebben sterke wortels en waarden, die in onze 100-jarige bedrijfsgeschiedenis zijn verankerd. Maak deel uit van ons geweldige team als ... Wij zoeken een ervaren Finance Professional met goede inzichten in bedrijfsprocessen die graag wilt werken in een internationale omgeving, vol uitdagingen. Jouw verantwoordelijkheden:Coachend leidinggeven aan een team van 5 medewerkers;Beheren van de financiële cijfers (P&L en balans) van een productiebedrijf met 200 mio Euro omzet; Rapporteren maand/jaarafsluiting en rolling forecast;Controle / analyse van de financiële cijfers;Opvolgen van KPI’s / ontwikkelen en onderhouden van managementinformatie;Analyse investeringsprojecten;Initiëren, voorstellen en begeleiden van verbeteringsprojecten;Sparring partner + aanknopingspunt van interne en externe stakeholders; Jij bent:Een proactieve probleemoplosser die verder durft te kijken dan enkel het taakgerichte;Je bezit een master werk- en denkniveau aangevuld met minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie binnen een (internationale) productieomgeving;Je hebt grondige kennis van boekhouding, fiscale wetgeving, vennootschapsrecht België en financiële processen;Je hebt een uitgebreide kennis van Excel en SAP;Je hebt ervaring met het leiden van een team – sturen, enthousiasmeren en motiveren;Je kan je snel inwerken in de bedrijfsorganisatie en visie;Je spreekt en schrijft vloeiend in het Nederlands en Engels. Ons aanbod: Een uitdagende functie in een internationale en gezonde organisatie; De kans om een directe impact te hebben op de bedrijfsvoering samen met jouw collega’s in het Management Team;Een marktconform salaris met extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering, flexibele werktijden, telewerk, een bedrijfswagen, een smartphone en een aantrekkelijke verlofregeling. Wees jezelf bij DatwylerWij zijn ervan overtuigd dat mensen het verschil maken. Bij Datwyler ervaar je diversiteit en een breed scala aan carrièremogelijkheden die alleen een internationaal bedrijf kan bieden. Samen vergroten we onze flexibiliteit, versnellen we de digitalisering en bevorderen we duurzaamheid. Voor gemotiveerde en getalenteerde medewerkers bieden wij interessante ontwikkelingsmogelijkheden met opleidingen en opdrachten in een globale omgeving. Bij ons kun je bijdragen met al je creativiteit en al je ideeën.www.datwyler.com Weiter zum vollständigen Artikel bei Dätwyler Holding AG Zum vollständigen Artikel