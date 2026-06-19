Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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19.06.2026 19:05:37
Headed Into Earnings, Nike Stock Is Trading Lower Than It Was a Decade Ago. But Is the Turnaround Finally Working?
At about $45 as of this writing, Nike (NYSE: NKE) stock trades 16% below where it did a decade ago. And shares are 44% below their 52-week high of about $80, reached last August.In short, it's been a tough run for Nike investors. But is that about to change?Nike reports fiscal fourth-quarter results (the period ended May 31) on June 30. It will be another test of the turnaround CEO Elliott Hill has led since returning in late 2024, a plan management calls its "Win Now" actions. The question hanging over that report is whether the beaten-down price reflects a business that is finally turning or one that is simply stuck.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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