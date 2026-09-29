PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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29.09.2026 15:49:00
Headphone (1) Pro: Nothing bringt Premium-Kopfhörer mit Dreifach-Treiber-System
Das Londoner Tech-Start-up Nothing will es im Bereich der Kopfhörer mit Bose, Sony und Co. aufnehmen: Die neuen Headphone (1) Pro kosten ab 350 Euro.
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