Headspace's New Apple Watch App Uses Your Heart Rate to Know When You Need a Break

Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.05.2026 14:01:01
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The app uses biometric data and sends you nudges in real time.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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