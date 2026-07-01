Headwater Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Headwater Gold präsentierte am 29.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at