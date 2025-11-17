|
Headwaters informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Headwaters hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 25,82 JPY. Im letzten Jahr hatte Headwaters einen Gewinn von 11,82 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Headwaters im vergangenen Quartal 1,06 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Headwaters 755,0 Millionen JPY umsetzen können.
