Headwaters verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Headwaters hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -5,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,26 Milliarden JPY gegenüber 739,2 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at