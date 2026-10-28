ISA Holdings Aktie
ISIN: ZAE000067344
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28.10.2026 10:55:33
Healey poised to overturn cut to cash Isa allowance in first budget
Chancellor’s predecessor Rachel Reeves had planned to reduce allowance from £20,000 to £12,000 a year from April
John Healey is to use his first budget to ditch plans to slash the annual cash Isa allowance, the Guardian understands, preferring a carrot rather than a stick to encourage people to invest more in shares.
City experts welcomed news that the chancellor will overturn a decision by his predecessor, Rachel Reeves, to cut the allowance from £20,000 to £12,000 a year from next April to get more money flowing into UK company stocks.Continue reading...
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