HEALIOS KK: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HEALIOS KK hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,13 JPY gegenüber -20,310 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat HEALIOS KK 7,0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 68,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22,0 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at