HEALIOS KK öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HEALIOS KK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18,90 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,22 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 25,0 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,0 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 20,590 JPY. Im Vorjahr hatten -47,860 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HEALIOS KK mit einem Umsatz von insgesamt 104,00 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 560,00 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um -81,43 Prozent verringert.

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
