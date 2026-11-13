HEALIOS KK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HEALIOS KK stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16,87 JPY. Im Vorjahresquartal waren 7,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HEALIOS KK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 63,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at