Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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05.08.2026 18:21:21
Health Canada Approves Merck's Keytruda With Enfortumab Vedotin For Bladder Cancer
(RTTNews) - Merck & Co., Inc. (MRK), known as MSD outside the United States and Canada, said on Wednesday that Health Canada approved its cancer drug Keytruda in combination with enfortumab vedotin for certain adults with muscle-invasive bladder cancer.
The approval covers patients who are ineligible for cisplatin-containing chemotherapy. Keytruda will be used as neoadjuvant treatment, followed by radical cystectomy, and then continued as adjuvant treatment after surgery.
Keytruda, or pembrolizumab, is Merck's anti-PD-1 therapy. Enfortumab vedotin is an antibody-drug conjugate. The approval was based on data from the Phase 3 KEYNOTE-905 trial, also known as EV-303.
The trial was conducted with Pfizer Inc. (PFE) and Astellas Pharma Inc. (ALPMF). It showed a statistically significant improvement in event-free survival and overall survival for patients treated with the combination versus radical cystectomy and pelvic lymph node dissection alone. It also showed a statistically significant difference in pathological complete response rate.
"Muscle-invasive bladder cancer can have a significant impact on patients and their families, particularly for those who are not candidates for cisplatin-based chemotherapy," said Michelle Colero, Executive Director at Bladder Cancer Canada.
On the NYSE, shares of Merck & Co are currently gaining 1.22 percent, changing hands at $129.56.
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|Pfizer Neutral
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|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Hold
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|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.26
|Pfizer Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Pfizer Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Astellas Pharma Inc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
|14,79
|3,50%
|Merck Co.
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|-0,25%
|Pfizer Inc.
|23,09
|1,74%
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