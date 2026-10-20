General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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20.10.2026 18:58:54
Health Care Stocks Hit Record Highs, GM Drops Nearly 8%: Stock Market Today
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|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.10.26
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20.10.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
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19.10.26
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Analysen zu General Motors
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