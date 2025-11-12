Health Catalyst: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Health Catalyst stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Health Catalyst in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 76,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 76,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at