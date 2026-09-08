Health Catalyst Aktie
WKN DE: A2PH3J / ISIN: US42225T1079
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08.09.2026 14:34:58
Health Catalyst Names Simeon Kohl New CEO As Ben Albert To Become Chief Business Officer
(RTTNews) - Health Catalyst, Inc. (HCAT), a healthcare intelligence company, said Tuesday that Simeon Kohl has been appointed as chief executive officer (CEO), president and a director, effective September 14, 2026.
The company's current CEO and President, Ben Albert, will become chief business officer and step down from the Board effective September 13, 2026.
Kohl brings more than 20 years of healthcare experience and most recently served as CEO of Performant Healthcare, leading its strategic transformation before its $670 million sale to Machinify.
On Nasdaq, HCAT shares closed 1.17% lower at $1.69 on Friday.
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