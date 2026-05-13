Health Catalyst: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Health Catalyst hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,89 Prozent auf 70,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Health Catalyst 79,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at