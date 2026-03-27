Health In Tech A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Health In Tech A hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Health In Tech A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,5 Millionen USD im Vergleich zu 4,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,020 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 71,01 Prozent auf 33,33 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,49 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at