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15.05.2026 06:31:29
Health In Tech A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Health In Tech A hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Health In Tech A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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