Health In Tech A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Health In Tech A präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,5 Millionen USD – ein Plus von 90,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Health In Tech A 4,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at