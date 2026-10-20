Health In Tec a Aktie
WKN DE: A40EWH / ISIN: US42217D1028
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20.10.2026 13:38:42
Health In Tech Appoints Sanjay Shrestha To Succeed Tim Johnson CEO
(RTTNews) - Health In Tech, Inc. (HIT), an AI-enabled InsurTech platform company, Tuesday announced the appointment of Sanjay Shrestha as Chief Executive Officer, effective October 20, 2026.
Shrestha will succeed founder Tim Johnson, who will transition to Executive Chairman of the Board. The company said it is entering into the next phase of growth, with an expanded focus on scaling its technology marketplace, accelerating commercial adoption, strengthening operating capabilities and pursuing strategic opportunities.
Sanjay had previously served as an independent director of Health In Tech from April 2025 to August 2026 and subsequently became Strategic Advisor to the Board in September 2026. He had previously served as President of Plug Power, Inc. and is the founder and Chief Executive Officer of Shrestha Global EPG Advisory, LLC.
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