Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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26.11.2026 11:55:22
Health issues delay trial of Berlin woman accused of spying for Russia
Prosecutors say the defendant used her political and military contacts to provide information on German defense and aid deliveries to Ukraine. Her arrest in January sparked a diplomatic row between Germany and Russia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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