Health Revenue Assurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Health Revenue Assurance präsentierte am 17.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 5,0 Millionen USD, gegenüber 7,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,94 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at