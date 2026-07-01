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01.07.2026 06:31:29
Health Revenue Assurance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Health Revenue Assurance veröffentlichte am 29.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 23,53 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 26,44 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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