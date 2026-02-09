Health Sciences Acquisitions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Health Sciences Acquisitions veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,61 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at