Health Sciences Acquisitions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Health Sciences Acquisitions hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,770 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Health Sciences Acquisitions ein EPS von -2,730 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at