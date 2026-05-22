|
22.05.2026 06:31:29
Health Sciences Acquisitions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Health Sciences Acquisitions hat am 20.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,770 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Health Sciences Acquisitions ein EPS von -2,730 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!