Healthcare Capital A legte Quartalsergebnis vor

Healthcare Capital A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at