11.03.2026 06:31:29
Healthcare Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Healthcare Capital A hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Healthcare Capital A ebenfalls 0,140 USD je Aktie eingebüßt.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,530 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
