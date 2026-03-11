Healthcare Capital A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Capital A hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Healthcare Capital A ebenfalls 0,140 USD je Aktie eingebüßt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,530 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at