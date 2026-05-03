Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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03.05.2026 15:36:00
Healthcare Costs Are Rising Faster Than Your Social Security Check. Here's What Retirees Can Do.
Inflation makes things cost more money over time. This is a known fact. For this reason, Social Security benefits are eligible for a cost-of-living adjustment, or COLA, every year.It used to be that lawmakers had to vote in Social Security COLAs. Now, those raises happen automatically based on changes to the Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Rising Corporation Inc. Registered Shs
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