Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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02.09.2026 18:12:14
Healthcare ETF Comparison: Fidelity's FHLC vs. Invesco's Biotech-Focused IBBQ
The Fidelity MSCI Health Care Index ETF (NYSEMKT:FHLC) provides broad, low-cost access to the entire healthcare sector, whereas the Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBQ) targets a narrower slice of biotech with higher recent returns.Healthcare investors often choose between specialized niches and broad industry exposure. While both funds target the medical space, they differ significantly in their risk profiles, expense structures, and historical volatility, making the choice dependent on whether an investor seeks pure-play biotech or diversified healthcare.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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