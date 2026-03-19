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19.03.2026 06:31:28
Healthcare Integrated Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Healthcare Integrated Technologies hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Healthcare Integrated Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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