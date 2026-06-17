Healthcare Integrated Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Healthcare Integrated Technologies hat sich am 15.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Healthcare Integrated Technologies -0,010 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at