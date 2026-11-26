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26.11.2026 06:31:29
Healthcare Integrated Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Healthcare Integrated Technologies hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Healthcare Integrated Technologies -0,010 USD je Aktie generiert.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,050 USD. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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