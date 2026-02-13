|
13.02.2026 06:31:29
Healthcare Services Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Healthcare Services Group lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 466,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 437,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 USD gegenüber 0,530 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,84 Milliarden USD, während im Vorjahr 1,72 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
