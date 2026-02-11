Healthcare Services Group Aktie
WKN: 870932 / ISIN: US4219061086
|
11.02.2026 13:13:56
Healthcare Services Group Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - Healthcare Services Group (HCSG) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $31.24 million, or $0.44 per share. This compares with $11.92 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $466.68 million from $437.81 million last year.
Healthcare Services Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $31.24 Mln. vs. $11.92 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.16 last year. -Revenue: $466.68 Mln vs. $437.81 Mln last year.
Aktien in diesem Artikel
|Healthcare Services Group Inc.
|18,10
|13,13%
