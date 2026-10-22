Healthcare Services Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Services Group hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 464,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 479,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at