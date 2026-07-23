Healthcare Services Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Healthcare Services Group lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Healthcare Services Group -0,440 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 470,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 458,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at