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24.04.2026 06:31:29
Healthcare Services Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Healthcare Services Group hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Healthcare Services Group ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Healthcare Services Group 462,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 447,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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