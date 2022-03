Healthcare Trust of America A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Trust of America A lud am 01.03.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,070 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 194,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Healthcare Trust of America A 187,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Healthcare Trust of America A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 763,92 Millionen USD im Vergleich zu 738,41 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at