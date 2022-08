Healthcare Trust of America A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Healthcare Trust of America A stellte am 09.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Healthcare Trust of America A ein EPS von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Healthcare Trust of America A 140,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 188,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at