Healthcare Trust of America A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Healthcare Trust of America A hat sich am 16.02.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2023 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,110 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Healthcare Trust of America A ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,22 Prozent auf 322,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 329,4 Millionen USD gelegen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Verlust von 0,744 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.at