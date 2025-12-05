|
05.12.2025 06:31:29
HealthEquity gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HealthEquity hat am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 322,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
