HealthEquity Aktie
WKN DE: A119D1 / ISIN: US42226A1079
|
04.12.2025 02:52:00
HealthEquity, Inc. INC Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - HealthEquity, Inc. INC (HQY) announced a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $51.69 million, or $0.59 per share. This compares with $5.70 million, or $0.06 per share, last year.
Excluding items, HealthEquity, Inc. INC reported adjusted earnings of $87.67 million or $1.01 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.91 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $322.16 million from $300.43 million last year.
HealthEquity, Inc. INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.69 Mln. vs. $5.70 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.06 last year. -Revenue: $322.16 Mln vs. $300.43 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $3.87 - $3.95 Full year revenue guidance: $1.302 - $1.312 Bln
|
