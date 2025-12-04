HealthEquity, Inc. INC Q3 Profit Increases, Beats Estimates

(RTTNews) - HealthEquity, Inc. INC (HQY) announced a profit for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.

The company's earnings totaled $51.69 million, or $0.59 per share. This compares with $5.70 million, or $0.06 per share, last year.

Excluding items, HealthEquity, Inc. INC reported adjusted earnings of $87.67 million or $1.01 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.91 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $322.16 million from $300.43 million last year.

HealthEquity, Inc. INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $51.69 Mln. vs. $5.70 Mln. last year. -EPS: $0.59 vs. $0.06 last year. -Revenue: $322.16 Mln vs. $300.43 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $3.87 - $3.95 Full year revenue guidance: $1.302 - $1.312 Bln