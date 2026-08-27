HealthEquity Aktie
WKN DE: A119D1 / ISIN: US42226A1079
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27.08.2026 17:08:10
HealthEquity Stock Falls 14% Despite Higher Q2 Profit
(RTTNews) - HealthEquity, Inc. (HQY) shares fell 13.96 percent to $89.85 on Thursday, after the company reported its second-quarter results.
The stock opened at $96.82 and traded between $88.68 and $98.16 during the session on the Nasdaq. Its 52-week range is $72.76 to $107.62. Trading volume was 612,215 shares, compared with an average volume of 871,539 shares.
The company's net income increased to $65.644 million, or $0.78 per share, from $59.854 million, or $0.68 per share, in the same period last year. Revenue rose 7.6 percent to $350.732 million from $325.835 million
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