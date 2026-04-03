HealthLynked legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HealthLynked hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,0 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,160 USD gegenüber -2,000 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 2,07 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 31,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,01 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at