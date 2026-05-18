HealthLynked: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HealthLynked präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,45 Prozent auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at