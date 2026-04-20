BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
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20.04.2026 16:55:35
Healthpeak Has A BBB+ Rating And 28% Dividend Buffer — But Earnings Base Has Changed
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