Healthpeak Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Healthpeak Properties gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Healthpeak Properties in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 771,6 Millionen USD im Vergleich zu 694,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at