Physicians Realty Trust Aktie
WKN DE: A1W57P / ISIN: US71943U1043
|
02.02.2026 22:34:52
Healthpeak Properties, Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Healthpeak Properties, Inc. (DOC) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $113.96 million, or $0.16 per share. This compares with $4.54 million, or $0.01 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $719.40 million from $697.98 million last year.
Healthpeak Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $113.96 Mln. vs. $4.54 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.01 last year. -Revenue: $719.40 Mln vs. $697.98 Mln last year.
For the full year 2026 Guidance Diluted earnings per common share from $0.34 – $0.38
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Physicians Realty Trust
Analysen zu Physicians Realty Trust
